Ruba un'auto mentre il proprietario prende un caffè al bar: denunciato

Un uomo di 34 anni è stato denunciato dai Carabinieri di Valfabbrica per avere rubato l'auto che un residente aveva parcheggiato per prendere un caffè in un bar del centro storico.

Una volta bevuto il caffè il proprietario è uscito dal locale, accorgendosi che l’auto era sparita. L'uomo ha contattato i Carabinieri per denunciare il furto e i militari hanno subito visionato le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona riconoscendo nell'uomo che con cappello e mascherina aveva forzato la portiera, acceso la vettura ed era scappato in direzione Perugia.

Si tratta di un 34enne extracomunitario senza fissa dimora, noto alle forze di polizia in quanto resosi autore del furto di un’altra autovettura alcuni anni prima sempre nel territorio di Valfabbrica.

L'uomo è stato, quindi, denunciato per furto e l’autovettura è stata ritrovata a Passignano sul Trasimeno ed è stata a restituita al proprietario.