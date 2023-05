Ruba alcolici al supermercato, ma è incensurato e il valore della merce è basso: assolto

Ruba meno di 20 euro di alcolici al supermercato, ma da incensurato se la cava con la dichiarazione di particolare tenuità del fatto.

La Corte d’appello di Perugia ha riconosciuto la causa di non punibilità delll’imputato “che abbia tentato di sottrarre da un supermercato due bottiglie di alcolici del valore inferiore a 20 euro”.

In particolare, “l’imputato aveva prelevato le bottiglie dagli scaffali di un supermercato e si era diretto verso l’uscita senza passare dalle casse. Non era riuscito tuttavia a uscire dal locale commerciale in quanto era stato bloccato da un addetto alla vigilanza, che lo aveva monitorato in tutte le fasi dell’azione”.

I giudici di appello, hanno riformato la sentenza di condanna in primo grado, ritenendo sussistenti gli estremi dell’articolo 131 bis del codice penale “in particolare l’esiguità dell’offesa, desumibile dallo scarso valore dei beni oggetto del reato, e la non abitualità del comportamento, ricavata dall’assenza di precedenti penali; dichiarava pertanto l’imputato non punibile”.