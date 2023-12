Colpisce con una bottiglia di spumante in testa la rivale in amore: condannata

Colpisce la rivale in amore con una bottiglia di spumante alla testa: condannata a 20 mesi.

Secondo l’accusa la donna avrebbe “per motivi di astio gratuito” colpito “la vittima con una bottiglia di vetro alla testa”, integrando così “il delitto di lesioni personali aggravate dall’impiego di uno strumento atto ad offendere”.

L’imputata avrebbe agito così al culmine di un diverbio, colpindo “la persona offesa con una bottiglia che aveva in una busta, causandole una contusione al capo”.

Il movente che avrebbe “spinto la donna ad agire era la sussistenza di non buoni rapporti tra le due protagoniste della vicenda, rivali in amore, che avevano portato l’imputata ad aggredire gratuitamente la vittima nei pressi” della fermata dei mezzi pubblici “una volta accortasi della sua presenza e a colpirla poi alla testa con una bottiglia”.

Versione dei fatti confermata, oltre che dalla vittima, da diversi testimoni e dai filmati delle telecamere di sorveglianza di un parcheggio di un supermercato “dalle quali si evinceva una animata discussione tra due donne; discussione all’esito della quale la seconda delle donne, dopo essersi accorta della presenza della prima, tornava indietro nell’area antistante il mezzo pubblico in partenza e la colpiva alla testa con qualcosa che era dentro una busta in suo possesso che per effetto del colpo produceva una copiosa schiuma”.