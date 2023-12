Spariscono Rolex e gioielli di Bulgari dalla cassaforte dell'albergo: dipendente licenziata e processata

Apre la cassaforte dell’albergo dove lavora, sottrae gioielli e orologi e viene accusata di furto, ma le vittime della sottrazione di beni non si presentano mai in tribunale.

La donna, una 60enne difesa dall’avvocato Camillo Carini, si è sempre proclamata innocente, negando di aver rubato alcunché.

Diversamente la Procura di Perugia le contesta di “essersi impossessata con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso e al fine di procurare a sé un ingiusto profitto” di 5 orologi Rolex e Bulgari, 1 paio di orecchini, 1 spilla con brillanti e un anello di Bulgari, “con l’aggravante di aver commesso il fatto su cose esposte alla pubblica fede e con abuso di relazioni d’ufficio, essendo la stessa dipendente” della struttura ricettiva.

Il furto è avvenuto il 28 maggio del 2012 in provincia di Perugia. L’imputata, all’epoca impiegata alla caffetteria dell’albergo, sostiene di non aver mai avuto accesso alla cassaforte e che quei gioielli non sarebbero mai spariti. A 11 anni dai fatti le persone offese, cioè i presunti derubati, non si sono mai presentati a testimoniare.

Il giudice ha, infatti, disposto un rinvio a marzo del 2024 per la notifica alla persona offesa dopo che per la terza volta non è stata rintracciata.