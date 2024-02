Rocky, i pirati e la Casa di carta: impazza il carnevale alla scuola media Cocchi-Aosta di Todi

Festa di carnevale in maschera alla scuola secondaria di primo grado Cocchi-Aosta di Todi con gli studenti dell’istituto che sono stati impegnati nella prima edizione del concorso “La maschera di classe più originale”. Hanno partecipato i ragazzi della sede centrale e dei plessi distaccati, con coreografie, musiche e colori che hanno trovato ispirazione in film, cartoni animati, popolari serie tv. Tutto, sotto la supervisione del corpo docente, guidato dal dirigente dell’istituto, Enrico Pasero.

Un momento di festa, dunque, ma anche di riflessione perché ogni maschera di classe è stata arricchita da intuizioni degli stessi alunni come, ad esempio, la classe 2E di Todi che, impersonando i protagonisti di Ghostbuster, popolare pellicola anni 80, hanno parlato dei “loro” fantasmi, come quello di non essere accolti o la paura di crescere.

I vincitori sono stati decretati sommando i voti raccolti dalla giuria a quelli del “televoto”: attraverso una piattaforma online, gli stessi studenti, al termine della sfilata, hanno potuto esprimere i loro pareri, assegnando punti d’oro per la classifica finale.

Sul gradino più alto del podio sono così saliti gli alunni della 3C di Todi con la loro rappresentazione di Rocky Balboa, ma non ha sfigurato la 1G di Pantalla con i Pirati dei Caraibi, la 3L di Fratta Todina con Ciao Darwin e la 2I di Collepepe con La Casa di Carta. Menzione speciale va fatta ai ragazzi della rock band dell’istituto che hanno accompagnato la festa con la loro esibizione. Menzione “d’onore” va invece fatta a dirigente scolastico e prof che non hanno voluto mancare l’appuntamento con questo carnevale 2024, travestendosi da antichi romani.