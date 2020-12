Rocca Paolina, qual è il suo stato da salute? Tutte le criticità riscontrate e i lavori appaltati

Lo stato di salute della Rocca Paolina, uno dei monumenti più importanti della città di Perugia, è stato al centro di un importante dibattito in consiglio comunale dopo l'interrogazione del consigliere comunale Fabrizio Croce. La struttura era stata messa alla prova dall'ennesimo terremoto da qui i controlli e alcuni lavori concentreti avviati e progettati per il tratto più a rischio nella area sottostante lo storico Palazzo sede della Prefettura e della Provincia e nella parte finale dell'ex fortezza dove si evidenziano segni degrado. "Inoltre" i fari a Led di recente applicazione non sono soggetti a manutenzione frequente dal momento.

L’assessore Leonardo Varasano ha concordato sull’esistenza delle criticità segnalate illuminazione, impalcature ecc), tanto è vero che già si sta lavorando per risolverle. Inoltre l’assessorato alla cultura ha già lavorato su due fronti: la riproposizione di Perugia folgora, con sostituzione del proiettore rotto e della segnaletica rovinata; lo spostamento della

Anche Otello Numerini sulla vicenda ha chiarito poi che per la Rocca Paolina sono propedeutici alcuni interventi che l’Amministrazione si accinge a fare per un importo di 230mila euro: è stato infatti approvato dalla giunta da tempo il progetto relativo all’adeguamento di tutti gli impianti (d’illuminazione, telecamere, amplificazione, circolo dell’aria, ecc.). Nella giornata di ieri, inoltre, la Giuntaha approvato lo studio di fattibilità per 290 mila euro che riguarda i futuri interventi, molto complessi, volti al consolidamento delle volte della rocca.