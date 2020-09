Il virologo-star Burioni attacca i tuttologi del Coronavirus postando la foto del Museo umbro del Somaro

Roberto Burioni, virologo e star dei social, non è mai tenero nei suoi post contro chi - non avendo una solida base di cultura medica, rigorosamente certificata da titoli accademici - contesta la medicina ufficiale e anche, ci perdonerà Burioni, il suo modo di esprimersi o le sue analisi. Burioni o lo si ama o lo si odio, non ci sono vie di mezzo. Stavolta per bacchettare l'ennesimo "studente ribelle" - bannato dalla sua pagina Fb - il noto virologo ha utilizzato (per meglio esprimere il suo giudizio) la foto di un museo umbro di arte contemporanea - inaugurato nel 2018 - di Gualdo Tadino: il Museo del Somaro. Migliaia di persone hanno così avuto modo di conoscere questo luogo. Un utilizzo che ha fatto esultare l'amministrazione comunale gualdese: "il museo ritorno alla ribalta nazionale".

Questa struttura ideata da Nello Teodori, è considerata dall'amministrazione Comunale "un vero fiore all’occhiello per la città" essendo un contenitore unico "nel suo genere in Italia, che ha sede in una location di pregio come il Palazzetto Medievale in via Calai". La notorietà regalata da Burioni ha permesso al vice-sindaco Fabio Pasquarelli di fare il punto sui lavori di riqualificazione: “Entro fine ottobre termineranno i lavori di riqualificazione del Palazzetto Medievale di Via Calai che porteranno al ripristino della facciata e delle Bifore trilobate oltre all’ampliamento del Museo stesso. Tutto questo è grande motivo di orgoglio per la città e per l’Amministrazione Comunale, che ha voluto fortemente riconsegnare una location prestigiosa a Gualdo Tadino, mettendo all’interno della stessa un Museo unico nel suo genere in Italia come quello del Somaro, che è finito sulla cronache nazionali grazie a personaggi di spicco come Corrado Augias e più recentemente il virologo di fama mondiale Roberto Burioni”.