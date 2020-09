Ritorno a scuola, ottime notizie dai test e tamponi anti-Covid riservati a insegnanti e personale non docente

Buone notizie arrivano dalla Regione Umbria in vista della riapertura della scuola il prossimo 14 settembre: tutti gli insegnanti e personale amministrativo, operanti in Umbria, al momento sono risultati negativi al Covid dopo la prova tampone. Anche quei 146 che ai test sierologici - quelli rapidi - è stato accertato il contatto con il virus (avevano gli anti-corpi ma erano stati completamente asintomatici).

Oltre 8mila i test eseguiti: nei distretti dell’Usl Umbria 1 sono 3813 test, in quelli dell’Usl Umbria 2 ne sono stati effettuati 4337.La campagna di screening sierologico per l’infezione da Covid-19 rivolta al personale scolastico, docente e non docente, delle scuole pubbliche e paritarie di ogni ordine e grado, prosegue fino al 12 settembre nei distretti sanitari, secondo il calendario stabilito.