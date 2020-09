Ritorno a scuola, asili e materne a Perugia: "Siamo preoccupati: serve maggiore personale"

C'è bisogno di maggiore personale per garantire, ai tempi del covid, il giusto e sicuro servizio dei servizi educativi del Comune di Perugia. Il grido di allarme, in occasione della ritorno a scuola, porta la firma della Cgil. Cisl e Uil dopo aver a ascoltato le analisi di 80 lavoratrici perugine.

“Siamo seriamente preoccupati in vista della ripartenza dei servizi educativi del Comune di Perugia, dato che restano aperte alcune importanti criticità, che sono emerse con chiarezza nell’assemblea del personale, alla quale hanno partecipato circa 80 lavoratrici e lavoratori del servizio. In particolare - continuano i sindacati - vanno riequilibrati i carichi di lavoro all’interno di alcune strutture educative, ascoltando, come non è stato fatto finora dal Comune, le proposte che arrivano dalle educatrici”.

La necessità di implementare il personale educativo garantirebbe senza intoppi il funzionamento ottimale dei "gruppi bolla” (piccoli gruppi di bambini a contatto con una sola operatrice), così come il servizio ausiliario, indispensabile per l'igenizzazione delle strutture.

"Rinnoveremo la richiesta di un incontro già inviata all' assessore ai servizi scolastici, nonché vicesindaco, nonché pediatra stimato della città di Perugia, Gianluca Tuteri, che sicuramente ha a cuore la salute delle lavoratrici dei servizi educativi e quella dei bambini della città di Perugia - concludono i sindacati - confidiamo che trovi il tempo di confrontarsi con le organizzazioni delle lavoratrici e dei lavoratori dei servizi educativi comunali”.