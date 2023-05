Prometteva guadagni altissimi con pochi investimenti, ma la vittima ritira la querela: assolto falso consulente

Querela rimessa e on luogo a procedere. È stato assolto un uomo, un siciliano di 40 anni, accusato di essersi spacciato per consulente finanziario e truffato una perugina di 58 anni.

La Procura di Perugia contestava all’uomo di avere, “mediante artifizi e raggiri consistiti nell’affermare, contrariamente al vero, di esercitare attività lavorativa di consulente finanziario”, indotto in errore una signora “dalla quale riceveva la somma di denaro pari a 1.900 euro (somma corrisposta in due riprese, precisamente 600 euro consegnate” nel corso di un primo appuntamento e “la restante somma” in una seconda occasione di incontro.

L’imputato, secondo l’accusa, avrebbe promesso alla donna, costituitasi parte civile tramite l’avvocato Diego Florio, “la garanzia di una rendita mensile pari a 400 euro che in realtà non veniva realizzata, procurando così a sé un ingiusto profitto”.

Nel capo d’imputazione era contemplato anche il reato di appropriazione indebita di un cellulare. L’uomo avrebbe accompagnato la donna in un negozio di telefonia perché voleva comperare un cellulare per il figlio, ma poi lo avrebbe tenuto per sé, promettendo alla donna di procurale lui un telefono migliore per il figlio “senza mantenere la promessa e non restituendo il telefono” da 900 euro.

Nel corso dell’ultima udienza è stata ritirata la querela nei confronti dell’uomo e in base alle nuove disposizioni della riforma Cartabia il procedimento è da considerarsi chiuso.