Blitz della finanza nei ristoranti, in regola solo 2 su 13: mega multe e attività "chiuse"

Controlli a tappeto della guardia di finanza nei ristoranti della zona di Città di Castello. E piovono multe. Secondo quanto riportato dalle fiamme gialle "sono state riscontrate plurime violazioni alle disposizioni di legge: su 13 attività commerciali controllate solamente 2 sono risultate in regola".

Durante i controlli la guardia di finanza ha trovato 17 lavoratori "in nero" e 7 lavoratori irregolari.

"Alla luce delle violazioni riscontrate, complessivamente, sono state irrogate sanzioni per oltre 100.000 euro e

sono state constatate ritenute non operate e non versate per circa 6.000 euro; inoltre, per 5 attività è scattata la

sospensione, prevista dalla normativa di settore, in caso di impiego di manodopera “in nero” superiore al 10%

del totale", scrivono le fiamme gialle.

La nota delle fiamme gialle evidenzia il caso di "un noto ristorante che, a fronte di oltre 100 clienti presenti la domenica a pranzo, non annoverava nessun dipendente con corretto inquadramento contrattuale: degli 8 soggetti identificati e, all’atto dell’intervento impegnati in mansioni lavorative, 6 sono risultati “in nero”, tra cui una ragazza minorenne di 15 anni, e 2 sprovvisti della preventiva chiamata per l’attivazione della prestazione lavorativa".