Risse in campo, insulti agli arbitri e minacce con la bandierina del guardialineee

Pugni e schiaffi tra calciatori, arbitri insultati dagli spalti o dai dirigenti delle squadre. Anche questa settimana il giudice sportivo territoriale Marco Brusco, assistito dal rappresentante degli arbitri Fabio Fiordi, ha comminato sanzioni e squalifiche.

CAMPIONATO PROMOZIONE

Ammenda di 100 euro al Campitello “per comportamento offensivo del pubblico nei confronti della terna arbitrale al termine della gara”.

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

Multa di 100 euro al Valfabbrica 1916 “per comportamento offensivo del pubblico nei confronti dell'arbitro”.

Inibizione fino al 31 maggio per un dirigente del Calcio Palazzo “per comportamento reiteratamente protestatario utilizzando linguaggio blasfemo”.

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

Quattro giornate di squalifica per un calciatore dello Junior Carpine Magione perché “mentre si apprestava ad abbandonare il terreno di gioco in quanto sostituito dal proprio allenatore, si avvicinava al calciatore ... del Promano e lo colpiva con un violento pugno al volto facendolo indietreggiare di un passo”. Due gare di squalifica per il giocatore del Promano perché “reagiva al colpo subito colpendo con uno schiaffo alla guancia”. Lo scambio “di colpi innescava una violenta rissa (fatta di reciproci spintoni, minacce ed offese) che coinvolgeva un numero indefinito di tesserati di entrambe le squadre”, con l’arbitro che nella confusione non riusciva a individuare. Riportata la calma, “le due squadre si rifiutavano di riprendere il gioco ... e facevano rientro negli spogliatoi”. Oltre alla squalifica dei due giocatori il giudice sportivo ha stabilito la sconfitta a tavolino per entrambe le squadre per 3-0 e la multa di 350 euro per lo Junior Carpine Magione e il Promano.

Sconfitta a tavolino per 3-0, un punto di penalizzazione e 200 euro di ammenda per l’Accademia calcio Terni per non essersi presentata in campo.

Squalificato fino al 15 settembre del 2024 un dirigente dello Junior Carpine Magione “perché, in campo in qualità di assistente di parte dell’arbitro, protestando platealmente per alcune decisioni arbitrali adottate, entrava nel terreno di gioco proferendo reiterate frasi ingiuriose ed irriguardose all’indirizzo dell’arbitro. Espulso dal campo, con aria minacciosa scaraventava la bandierina a terra ed ingiuriava nuovamente l’arbitro. Al termine della gara attendeva davanti agli spogliatoi il direttore di gara per ingiuriarlo nuovamente”.

Squalificato per 4 giornate un calciatore del Montemorcino “perché, a gioco fermo, dopo aver subito un fallo metteva un dito teso appena sotto l'occhio di un calciatore avversario spingendolo violentemente”.

Tre giornate di squalifica per un giocatore del Collepepe “perché dopo aver commesso un fallo di gioco calpestava volontariamente un calciatore che si trovava a terra”.

Stessa sanzione per un calciatore dell’Oratorio Don Bosco Csi di Gubbio “perché dopo aver subito un fallo violento, da parte di un avversario per reazione lo colpiva con uno schiaffo al volto”.

CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 REGIONALI A1

Inibizione fino al 31 maggio del 2024 per un dirigente del Fontanelle perché “in campo con mansioni di assistente dell'arbitro, rivolgeva frasi ingiuriose nei confronti del direttore di gara”.

Niente campi da calcio fino al 17 maggio prossimo per un dirigente del Castel del Piano 1966 per comportamento non regolamentare

CAMPIONATO UNDER 17 REGIONALE A2

Cinque giornate di squalifica per un calciatore del Bevagna “perché, dopo essere stato espulso, insultava maleducatamente il direttore di gara evitando di uscire dal terreno di gioco. Soltanto dopo diversi inviti ad uscire il calciatore abbandonava il terreno di gioco”.