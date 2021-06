Risse e problemi all'ordine pubblico, bar e negozio chiusi per 15 giorni dal Questore di Perugia

Sospesa la licenza a un bar di Nocera Umbra e a una attività di vicinato in centro a Perugia

Risse e problemi all'ordine pubblico. Il Questore di Perugia, Antonio Sbordone, 'chiude' per 15 giorni un bar a Nocera Umbra e un esercizio di vicinato in centro storico a Perugia. Disposta la sospensione dell’autorizzazione per il pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande.

L'esercizio del centro storico di Perugia a marzo è stato teatro di un'aggressione ai danni di un avventore. Il bar di Nocera Umbra, invece, è risultato ritrovo di pregiudicati e teatro di diverse risse, come verificato dai carabinieri.