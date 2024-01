Rissa al centro commerciale tra bande di ragazzini a volto coperto e con i coltelli: ferito un 14enne

Si sarebbero dati appuntamento nel piazzale del centro commerciale per regolare dei conti in sospeso, per motivi passionali. Poi la situazione è degenerata, con una rissa tra gruppi di giovanissimi che ha portato al ferimento all’addome, con un’arma da taglio, di un minore.

Tutto è avvenuto velocemente ieri sera a Corciano. Nella confusione iniziale si era pensato anche ad una rapina con il taglierino compiuta da alcune persone con il volto nascosto da sciarpe e cappucci della felpa, ma così non era. Con il passare dei minuti e con l’arrivo delle forze dell’ordine ha preso corpo l’ipotesi di uno scontro tra bande di ragazzini, italiani di seconda generazione e stranieri. Ipotesi più probabile quello di vecchie questioni legate a ragazze e amori giovanili non corrisposti o finiti, male. Sembrerebbe che i due gruppi si fossero affrontatati poche ore prima in un parco di Ellera e che si fossero poi dati appuntamento davanti al centro commerciale.

La cronaca racconta di diversi giovani, divisi in due schieramenti, che si sono contrapposti in maniera violenta con tanto di volto travisato per diversi minuti, con urla e botte in mezzo ai tanti cittadini che si trovavano a passare di lì, poi qualcuno dei partecipanti che ha tirato fuori dei coltelli (qualche testimone afferma di averli visti prendere da un locale pubblico che si trova lì) e un ragazzo di 14 anni ferito all’addome. La vittima è stata subito portata in ospedale e non è in pericolo di vita.

Con l’arrivo delle forze dell’ordine i due gruppi si sono dati alla fuga, facendo perdere le proprie tracce, tranne due minori che sarebbero stati fermati. Al vaglio delle forze dell’ordine i filmati delle telecamere di sorveglianza per provare a identificare i partecipanti alla rissa.