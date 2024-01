Rissa tra giovani nel parcheggio di una Mutisala: intervengono le forze dell'ordine, fermati due giovani

Una brutta rissa è avvenuta questa sera in un parcheggio di un noto centro di divertimento nel Comune di Corciano. Diversi giovani, divisi in due schieramenti, si sono contrapposti in maniera violenta con tanto di volto travisato per diversi minuti. Inseguimenti, urla e botte in mezzo ai tanti cittadini che si recavano a prendere l'auto per tornare a casa. In molti hanno chiamato le forze dell'ordine per porre fine alla rissa. In maniera tempestiva le pattuglie sono arrivate sul piazzale: alla fine sono stati fermati due giovani mentre altri sono stati semplicemente identificati. Altri soggetti si sono dati alla fuga ed è per questo che saranno utilizzate le telecamere del centro ludico per ricostruire l'accaduto e fare ulteriori riconoscimenti. In via informale si parla di un regolamento di conti per motivi sentimentali.