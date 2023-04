Perugia, dalla festa alle botte: si pestano a sangue in mezzo alla strada

Botte da orbi i mezzo alla strada: un 18enne e un 42enne denunciati per lesioni personali. È successo a Perugia, in via Antonietti. I poliziotti hanno trovato i due che ancora si stavano picchiando e una donna in lacrime che gridava. Sul posto sono intervenuti anche i soccorritori del 118 che hanno portato in ospedale il 42enne..

Secondo la ricostruzione della polizia il 18enne ha raccontato agli agenti che il compagno della madre, al termine di una festa, visibilmente ubriaco, aveva aggredito la donna colpendola al volto. A quel punto, il giovane era intervenuto in sua difesa.

Il 42enne, invece, ha raccontato che in seguito a un’accesa discussione con la compagna per motivi di gelosia, era stato aggredito dal figlio della donna.

I due sono stati denunciati per lesioni personali.