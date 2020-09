Rissa in piazza IV Novembre, fuggi fuggi all'arrivo della polizia: in due spintonano gli agenti

Dalle parole alle mani. La polizia di Perugia è intervenuta in centro storico, in piazza IV Novembre, per una discussione tra giovani sfociata in rissa. All'arrivo degli agenti è scattato il fuggi fuggi, ma i poliziotti sono riusciti a bloccare due dei partecipanti.

I due giovani italiani residenti in Umbria hanno reagito spintonando gli agenti per tentare di scappare. Si tratta di un 27enne incensurato e di un 26enne con precedenti per reati contro il patrimonio e contro la persona.

Denunciati per rissa e resistenza a pubblico ufficiale e multati per inottemperanza all’obbligo di indossare la mascherina. Sono in corso accertamenti per l'identificazione degli altri soggetti che hanno partecipato alla rissa.