Perugia, in due contro uno, interviene il padre: quattro condannati per rissa e lesioni

Due stranieri se la prendono con il figlio, padre interviene e scoppia la lite per strada in provincia di Perugia. I primi dicono di essere stati aggrediti, i secondi di essersi difesi. Alla fine la Cassazione conferma la condanna per tutti e quattro.

I due stranieri, di 43 e 35 anni, hanno avuto un diverbio con padre e figlio, italiani di 36 e 64 anni. In primo grado sono stati condannati a 3 anni per due reati di lesione personale aggravata e per il reato di rissa aggravata.

Tutti e quattro gli imputati hanno fatto ricorso per Cassazione contro la condanna. I due stranieri chiedendo il “riconoscimento della scriminante della legittima difesa”, padre e figlio lamentando “il travisamento della prova in relazione alla dinamica della colluttazione, volti a prefigurare un'alternativa rilettura delle risultanze probatorie”.

I giudici di Cassazione hanno respinto il primo ricorso come inammissibile per motivazioni generiche e comunque “manifestamente infondate, atteso che questa Corte di cassazione ha affermato che in tema di cause di giustificazione la mera indicazione di una situazione astrattamente riconducibile all'applicazione di un'esimente, non accompagnata dall'allegazione di precisi elementi idonei ad orientare l'accertamento del giudice, non può legittimare la pronuncia assolutoria”; il secondo ricorso è inammissibile “con un sindacato di legittimità, a fronte della incensurabile motivazione fornita sul punto dalla Corte di Appello, la quale ha indicato fonti di prova e ragioni per le quali non ha ritenuto attendibile la prospettazione di parte che riscriveva l'intero episodio come un'aggressione unilaterale”.

Tutti e quattro sono stati, quindi, condannati al pagamento di 3mila euro in favore della Cassa delle ammende.