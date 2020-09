Rissa mortale a Ferragosto, fermato in Germania il quarto uomo: "Si vantava di aver preso a calci Filippo"

Il quarto uomo che ha partecipato alla rissa di Ferragosto in cui è morto Filippo Limini è stato arrestato in Germania, dove è già detenuto per un altro reato. Lo riporta il quotidiano La Nazione Umbria nell’edizione di oggi, riportando anche una testimonianza di quei tragici momenti in cui si afferma che sarebbe stato proprio l’arrestato a colpire il giovane a terra con un calcio, vantandosi poi con una ragazza di essere lui l’assassino.

Si tratterebbe di Valentin George Neculai, rumeno di 20 anni, già tirato in ballo nella rissa da un altro dei tre arrestati. Il giovane avrebbe colpito il giovane assassinato quando era steso a terra e prima di essere investito dalla Opel Corsa di Brendon Kosiqi per due volte. Il conducente, infatti, per allontanarsi dal luogo dell’aggressione avrebbe travolto il giovane Limini quando era a terra prima in retromarcia e poi proseguendo in avanti per allontanarsi dal piazzale.

Gli arrestati sono difesi dagli avvocati Daniela Paccoi, Guido Rondoni, Delfo Berretti, Aldo Poggioni e Francesco Cinque.

Le indagini dei Carabinieri di Assisi, guidati dal tenento colonnello Marco Vetrulli e coordinate dal sostituto procuratore Paolo Abbritti vanno avanti e sarebbero stati iscritti nel registro degli indagati altri quattro giovani che avrebbero partecipato alla rissa.