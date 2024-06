Lite in discoteca mentre si esibisce il rapper, in dieci finiscono sotto processo

Sono dieci gli imputati per una lite avvvenuta in una discoteca dell'AltoTevere durante un concerto di un rapper il 25 aprile del 2022.

Secondo la Procura di Perugia gli imputati, in concorso tra loro, "agendo quali persone riunite in numero superiore a cinque, a causa di un banale richiamo verbale" da parte di un ragazzo di 21 anni, "che lamentava continui e immotivati spintoni durante lo svolgimento di un concerto", veniva colpito "ripetutamente con pugni al volto e calci al corpo" riportando lesioni giduicate guaribili in otto giorni e che comportavano "l'incapacita' ad attendere alle ordinarie occupazioni quotidiane".

Secondo la ricostruzione alcuni ragazzi, per farsi posto e raggiungere una posizione più favorevole sotto al palco avrebbero iniziato a spintonare, qualcuno non avrebbe gradito e sarebbe nata una colluttazione. All’arrivo dei Carabinieri il litigio era stato sedato e la situazione tornata alla normalità.

Gli imputati sono difesi dagli avvocati Diego Florio, Alessandro Vesi, Arturo Bonsignore, Francesco Paolieri del foro di Perugia e gli avvocati Piera Santoro, Cristiano Giannini Cazzavacca, Carlo Micheli, Alessandro Mori, Francesca Marolda e Beatrice Laudi del foro di Arezzo.

L'udienza predibattimentale è stata rinviata al 15 ottobre del 2024 per un difetto di notifica agli imputati.