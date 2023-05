Attimi di follia e paura in piazza Matteotti per una violenta rissa tra ragazzini

Momenti di follia in centro storico intorno alle 19 di oggi. Due gruppi di ragazzini si sono affrontati in una rissa in mezzo alle persone in piazza Matteotti.

I ragazzini si sono picchiati, urlando e rincorrendosi in mezzo a turisti, cittadini e professionisti che uscivano dagli studi.

I testimoni hanno raccontato di calci, pugni, morsi, giovani strattonati per i cappucci delle felpe e trascinati a terra, con gli adulti che urlavano di smettere o cercavano di intervenire, senza poter far nulla. Tanti con il cellulare in mano hanno chiamato le forze dell’ordine.

All’arrivo di una pattuglia i ragazzini si sono dileguati, scappando in diverse direzioni e scomparendo. La piazza è sottoposta a videosorveglianza e dai filmati le forze dell’ordine potrebbero riuscire a capire cosa abbia scatenato la follia e rintracciare i partecipanti.

“Una scena terribile, ho avuto paura, dovevo attraversare la piazza, ma mi sono fermato in un locale aspettando che finisse” racconta un testimone che vuole rimanere anonimo.