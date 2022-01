Rissa in centro storico nella notte, in due sotto processo e multati per violazione delle norme anti Covid

Due persone sono finite sotto processo per la rissa in centro storico avvenuta il 6 giugno del 2020, con tanto di violazione delle norme anti Covid

Nei guai sono finiti un ragazzo del Gambia di 24 anni, difeso dall’avvocato Ilario Taddei, e uno della Costa d’Avorio di 22 anni, difeso dall’avvocato Andrea Galmacci. Un terzo straniero, gambiano di 26 anni, era stato arrestato e subito espulso dopo aver definito il procedimento con un rito alternativo.

I tafferugli erano scoppiati nella notte in centro storico ed erano stati subito riferiti al centralino della Questura. Sul posto era arrivata una pattuglia della Squadra Volante ed erano stati fermati tre ragazzi africani che si stavano picchiando. Nel corso della lite avevano riportato ferite alla testa, con tagli e abrasioni sulla fronte.

Per tutti e tre era scattato l'arresto per rissa aggravata e lesioni, oltre alla multa per la violazione delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica.

L’udienza di prosecuzione prevista per oggi è stata rinviata per legittimo impedimento del difensore di uno degli imputati.