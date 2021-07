Rissa in piazza tra giovani ubriachi a Città di Castello, uno arrestato e altri 8 denunciati

Nove denunciati per la rissa con inseguimento per la vie del centro storico di Città di Castello il 18 giugno scorso. Si è conclusa così, con 9 provvedimenti l'indagine dei Carabinieri dell’Aliquota Operativa del NORM di Città di Castello.

Il 18 giugno scorso, alle 3 di notte i Carabinieri erano intervenuti in piazza Fanti dove era stata segnalata una rissa tra due gruppi di giovani. Giunti sul posto, nonostante la fuga dei partecipanti nelle vie limitrofe, dopo un inseguimento a piedi, la pattuglia dei Carabinieri era riuscita a bloccare un 21enne di origini straniere, residente ad Umbertide. Il personale del 118, invece, aveva soccorso un 21enne di origini straniere abitante in provincia di Arezzo, sanguinante e con una profonda ferita al volto.

Analizzando i filmati delle telecamere di sorveglianza, cui si sono aggiunti filmati registrati con il cellulare da alcuni residenti e sentendo la vittima, l'arrestato e altri testimoni, i Carabinieri hanno ricostruito quanto avvenuto. Diversi i referti medici di persone che in quelle ore si sono recati in ospedale per medicare ferite compatibili con l'avvenuta rissa.

Al termine dell'attività di indagine, quindi, i militari sono riusciti ad identificare 9 persone: ol tre al 21enne arrestato e al coetaneo ferito, sono stati rintracciati 3 italiani, tutti con età compresa tra i 20 ed i 24 anni, la maggioranza dei quali abitanti nel tifernate e comuni limitrofi, alcuni provenienti invece dai vicini comuni dell’aretino e altri 3 stranieri. Tutti sono stati denunciati per rissa.

Non sono ancora chiare le cause che hanno indotto il gruppo a confrontarsi con calci, pugni e bottigliate, sebbene si ritiene che l’alcool possa avere avuto un ruolo rilevante.