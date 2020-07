Notte di follia a Fontivegge, tra vetri infranti e liti tra stranieri nonostante il divieto di vendere alcolici

Vetri infranti e auto danneggiate, liti notturne tra gruppi di stranieri. La notte tra lunedì e martedì sembra essere passata nella "norma" a Fontivegge.

L'assessore Luca Merli e il consigliere Lorenzo Mattioni riferiscono "dell’ennesimo episodio di violenza nella zona di Fontivegge". Uno scontro tra stranieri, in violazione della nuova ordinanza che vieta la vendita del'alcol dopo le 18.

"Nonostante gli effetti positivi e tangibili dell’ordinanza che vieta la vendita e il consumo all’aperto di alcol nell’area, che abbiamo riscontrato già in questi primi giorni di applicazione - ha tenuto a precisare l’assessore Merli - questo fatto ci dimostra che è assolutamente necessario intensificare i controlli affinchè l’azione dell’ente nella prevenzione di simili episodi possa essere efficace".

Il capogruppo della Lega, Mattioni ha annunciato iniziative "per far sì che si intensifichi l’attività di controllo da parte della Polizia locale e delle altre forze dell’ordine, per la tutela della sicurezza dell’intera comunità cittadina".

Un giovane, secondo quanto riportato da testimoni e alcune testate online, avrebbe danneggiato alcune autovetture in sosta tra via Campo di Marte e la stazione, infrangendo un lunotto posteriore e camminando sui tettini e sui cofani delle vetture.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Pattuglia della Polizia di Stato, infine, sono state impegnate nei controlli della zona, tra la stazione, piazza del Bacio e via Canali (foto Lorenzo Brunetti da Progetto Fontivegge).