Maxi rissa fuori dalla discoteca, spunta anche un coltello: 8 ragazzi arrestati

Maxi rissa fuori da un locale di Città di Castello: otto ragazzi tra i 18 ed i 27 anni, alcuni con precedenti, arrestati dai carabinieri.

I giovani, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, sono stati collocati agli arresti domiciliari in attesa del processo con rito direttissimo al tribunale di Perugia.

Uno dei ragazzi è stato trovato in possesso di un coltello con una lama lunga 21 centimetri e un altro aveva con sé dello spray urticante.

Al termine dello scontro tra gruppo di ragazzi di una provincia toscana e uno dell’alta valle del Tevere, scrivono i carabinieri, 3 ragazzi sono medicati sul posto dal personale del 118 per escoriazioni e piccole ferite (hanno rifiutato il trasporto al pronto soccorso) e altri 2 giovani, con ferite analoghe, sono stati accompagnati in ospedale per ulteriori accertamenti.