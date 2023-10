Sfregiato davanti al locale con una bottiglia, il questore chiude l'esercizio commerciale a Fontivegge

Il questore di Perugia ha disposto la chiusura di un locale e la sospensione della lilcenza per un periodo di 30 giorni dopo l'aggressione avvenuta il 14 ottobre scorso, quando un sudamericano ha colpito a bottigliate un connazionale che stava urinando vicino alla porta dell'esercizio commerciale.

Nella circostanza, identificate le parti, la Polizia di Stato intervenuta ha tratto in arresto l’aggressore per i reati imputati. I fatti sono avvenuti nei pressi dell’esercizio commerciale situato in via Fontivegge e, pertanto, al fine di tutelare la sicurezza di coloro che sono soliti frequentare quel luogo, è stato adottato il citato provvedimento di sospensione.

A dare esecuzione del decreto del Questore è stato il personale della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale che ha provveduto alla notifica degli atti ed alla chiusura dell’attività.

Si tratta del secondo provvedimento di chiusura emesso nei confronti dello stesso esercizio pubblico nell’ultimo anno. Lo scorso febbraio, infatti, per un episodio analogo, il questore aveva già sospeso l’autorizzazione del suddetto locale per un periodo di 30 giorni.