Botte da orbi fuori dal locale, Daspo per due uomini e due donne

Botte da orbi fuori da un locale a Città di Castello, arrivano i Daspo. Il Questore di Perugia, Fausto Lamparelli, ha firmato i quattro provvedimenti nei confronti di due uomini di 49 e 43 anni e di due donne di 40 e 42 anni. I quattro, spiegano dalla Questura di Perugia, sono stati coinvolti in una violenta rissa a maggio fuori da un locale di Città di Castello.

A tre dei destinatari delle misure, per la durata di un anno, sarà vietato l’accesso al pubblico esercizio, nonché lo stazionamento nelle immediate vicinanze dello stesso. Per la 40enne, invece, il divieto avrà la durata di 6 mesi.

La violazione del provvedimento è punita con la reclusione da sei mesi a due anni e la multa da 8mila a 20mila euro.