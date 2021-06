Deruta: rissa al centro commerciale finisce a bottigliate. Fermati due giovani, in tasca avevano un coltello

I Carabinieri della Compagnia di Todi sono intervenuti a Deruta, presso un esercizio commerciale, dove sono stati chiamati a causa di tre giovani che avevano dato corso ad una rissa.

Una volta sul posto i militari hanno constatato che la rissa era scoppiata per futili motivi e che uno dei contendenti era stato colpito alla testa da una bottigliata, con ferite giudicate guaribili in 10 giorni.

A seguito della perquisizione personale altri due giovani sono stati trovati in possesso di un coltello di genere vietato.

L'intervento si inserisce nell’ambito delle attività di controllo del territorio volte a vigilare sull’osservanza del rispetto delle misure di prevenzione emanate per il contenimento epidemiologico da Covid-19 che hanno portato al controllo di 118 persone, con 15 multe per violazione delle prescrizioni Covid-19 a persone. Sono stati 21 gli esercizi commerciali controllati e risultati tutti in regola con le ultime disposizioni.