Città di Castello, esplode la rissa in piazza: giovane in ospedale, operato alla testa. Arrestato un altro ragazzo

Il ferito è stato portato in ospedale e operato alla testa. L'arrestato è stato posto ai domiciliari in attesa del rito per direttissima

Dalle parole alle mani. Esplode la rissa in piazza a Città di Castello. I carabinieri hanno arrestato un giovane italiano e denunciato un ragazzo straniero. I militari, accorsi sul posto, hanno trovato un giovane straniero a terra, con una profonda ferita alla testa. I carabinieri, nonostante il fuggi fuggi generale, sono riusciti a fermare ed arrestato un giovane italiano.

Il ferito è stato portato in ospedale e operato alla testa. L'arrestato è stato posto ai domiciliari in attesa del rito per direttissima. Le indagini proseguono per identificare gli altri partecipanti alla rissa.