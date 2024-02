Perugia, rissa in centro storico: indagini in corso

Rissa nel centro storico di Perugia nella tarda serata di sabato 24 febbraio. Secondo quanto ricostruito dal Corriere dell'Umbria sarebbero volati pugni e spintoni fuori da un locale. Sul posto polizia e carabinieri. In base a quanto riportato dal quotidiano un paio di giovani sarebbero finiti al Pronto Soccorso del Santa Maria della Misericordia di Perugia per farsi soccorrere dai medici e farsi refertare delle ferite. Indagini in corso.