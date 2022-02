Botte per l'affitto non pagato, in sei sotto processo per la rissa sul pianerottolo condominiale.

Protagoniste della vicenda due famiglie: una di cinesi, difesa dall’avvocato Pasquale Perticaro, e una di nigeriani, assistita dall’avvocato Franco Libori. Tutte le persone coinvolte si ritrovano in tribunale come imputati e come parti offese.

Secondo l’accusa la famiglia orientale, proprietaria dell’appartamento, lo avrebbe affittato alla famiglia africana. I problemi sarebbero iniziati poco dopo, in quanto, sempre a dire dei proprietari, gli affittuari non avrebbero pagato la pigione.

La rissa sarebbe scoppiata perché i proprietari, invece che rivolgersi alla giustizia e avviare le pratiche dello sfratto, secondo quanto riferito dagli affittuari, avrebbero preferito fare da soli, con uno sgombero forzato.

Così si sarebbero trovati tutti sul pianerottolo, con i cinesi che spingevano per entrare e i nigeriani che facevano resistenza. Sono volati i primi schiaffi, i pugni, calci e insulti. Fino all’arrivo delle forze dell’ordine, alla denuncia, incrociata, e al processo.

Gli avvocati stanno cercando un aggiustamento, ma il reato di rissa è procedibile d’ufficio e anche una eventuale remissione di querela non attenuerebbe la posizione degli imputati (e parte civile).