Rissa alla Quintana, confermato dal Tar il Daspo per il cavaliere: "Atto violento spropositato"

Rissa alla Quintana, il Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria conferma il Daspo con il quale il questore della Provincia di Perugia ha fatto divieto al ricorrente di accedere per 1 anno “alla manifestazione sportiva equestre di interesse storico ... comprese la gara e le prove” e ha altresì vietato “da due ore prima e sino a due ore dopo la conclusione delle manifestazioni sportive predette, o comunque prima e dopo del tempo indicato se i luoghi sono interessati dalla presenza di pubblico, fantini o altre persone che prenderanno parte o hanno preso parte all'evento sportivo, l'accesso ad un'area ricompresa in 200 metri di distanza (fatte salve le esigenze lavorative) da: ippodromi, campi gara e luoghi antistanti ad essi, i piazzali adibiti alla partenza, arrivo e sosta dei mezzi che trasportino spettatori ed ai luoghi di allenamento”.

Il ricorrente, cavaliere professionista difeso dall'avvocato Fabio Michelangeli, aveva chiesto l’annullamento del Daspo emesso a seguito della comunicazione di notizia di reato per rissa aggravata in ordine a fatti svoltisi in occasione delle prove ufficiali, scoppiata sulle gradinate della Tribuna tra soggetti appartenenti a due rioni rivali. Rissa che nasceva tra un appartenente “al rione ... ed un fratello del ricorrente, appartenente al rione ... Nel parapiglia venivano coinvolti successivamente anche il padre del ricorrente ed un altro fratello, finché interveniva anche il ricorrente, il quale, brandendo un cavalletto fotografico, sferrava colpi verso il basso dopo essere salito su di un parapetto”.

Secondo i giudici amministrativi il ricorso è infondato e deve essere respinto in quanto “secondo giurisprudenza consolidata il Daspo ha finalità preventiva e non sanzionatoria, infatti la sua emanazione prescinde dalla responsabilità penale dell'interessato, essendo diretto a prevenire la commissione di futuri fatti illeciti” e che “non essendo richiesta la certezza che le condotte siano ascrivibili ai soggetti destinatari del provvedimento, bensì essendo sufficiente una valutazione fondata su elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, secondo un ragionamento causale di tipo probabilistico improntato ad una elevata attendibilità”.

Nel caso in questione “il provvedimento questorile oggetto di gravame soddisfa i presupposti normativi e giurisprudenziali” previsti dalla legge e il ricorrente, “sia pur mosso da comprensibili finalità di tutela della salute dei propri familiari, ha tenuto comportamenti che hanno superato la soglia di quanto necessario ai fini di difesa, ponendo in essere atti di violenza non giustificati da un’analoga aggressione”.

Per i giudici l’aver rotto il setto nasale al rivale con un cavalletto fotografico “è atto di violenza volontaria del ricorrente appare incompatibile con l’intenzione di portare in salvo il proprio padre” e “non è atto proporzionato rispetto alle ostilità già in essere, dato che gli altri corrissanti si stavano spintonando a mani nude, sull’onda di un atto istintivo”.

Ne consegue il rigetto del ricorso e la conferma del Daspo, oltre alla condanna al pagamento delle spese processuali.