Rissa al centro commerciale, minorenne denunciato per l'accoltellamento di un 14enne

Sono stati identificati i partecipanti alla rissa avvenuta nel piazzale antistante un centro commerciale a Corciano in cui è rimasto ferito un 14enne, raggiunto da una coltellata. Identificato e denunciato un minorenne per l’aggressione con il coltello. L’arma è stata rinvenuta e sequestrata.

Nei prossimi giorni il prefetto di Perugia sarà a Corciano per fare il punto sulle misure da intraprendere contro la violenza tra giovanissimi.

Il giovane denunciato, un minore di origina cubana, è indagato per lesioni e porto abusivo di arma. È stato rintracciato dalla Polizia di Perugia attraverso una serie di testimonianze e grazie all’analisi dei filmati delle telecamere di sorveglianza.

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine i due gruppi di minori che si sono resi protagonisti della lite avrebbero iniziato a litigare in un parco pubblico a San Mariano di Corciano, forse per via di una ragazza. Da capire se i due gruppi si siano dati appuntamento nel piazzale del centro commerciale oppure si siano incontrati per caso e sia scoppiata la rissa che ha portato al ferimento all’addome del 14enne, fortunatamente senza gravi conseguenze.