Rissa all'aeroporto San Francesco tra due gruppi di albanesi: tante condanne

Sei patteggiamenti a 16 mesi di reclusione, pena sospesa, quattro condanne con l’abbreviato da 17 mesi a due anni di reclusione (sempre con pena sospesa) e due messe alla prova. Si chiude così la vicenda della rissa all’aeroporto San Francesco di Assisi del 25 giugno del 2022.

Gli imputati, difesi dagli avvocati Daniela Paccoi, Guido Rondoni, Francesco Falcinelli, Barbara Romoli, Donatella Panzarola, Leonardo Orioli e Luca Pietrocola, hanno scelto riti diversi per chiudere quello che era nato come un regolamento di conti. A scatenare la rissa sarebbe stata l’aggressione subìta da uno dei due gruppi in un albergo di Corciano il 28 maggio. Un gruppo di cittadini albanesi, avrebbe sfondato la porta di una stanza d’albergo e fatto irruzione con chiavi inglesi, coltelli e spranghe, per malmenare i due occupanti, due cugini del Paese dell’Aquila che erano in compagnia di una ragazza italiana, fuggita per strada solo con l’intimo addosso.

All'aeroporto era scattata la vendetta, non una spedizione punitiva organizzata da parte dei cugini aggrediti e dai loro parenti, ma solo il frutto di un incontro fortuito. Un episodio molto violento che aveva messo in pericolo passeggeri e famiglie e che non si era fermata neanche di fronte all’intervento delle forze dell’ordine.