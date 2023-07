Perugia, rissa a Fontivegge per la merce rubata: tre persone arrestate

Rissa in via della Ferrovia, tre persone arrestate dalla Polizia di Stato di Perugia. La Squadra Volante è intervenuta nel quartiere perugino a seguito della segnalazione di una lite in atto.

Giunti sul posto gli operatori hanno rintracciato tre cittadini stranieri, rispettivamente un marocchino di 37 anni e due di 41 e 19 anni, tutti aventi precedenti di polizia.

Tutti e tre i cittadini stranieri sono ricorsi alle cure dei sanitari a causa delle lesioni riportate nella rissa. Il marocchino è risultato in possesso di un coltello a serramanico mentre. La discussione tra i cittadini stranieri sarebbe scaturita dal tentativo di rivendita di generi alimentari e ad altri articoli di provenienza furtiva, successivamente sottoposti a sequestro.

I tre sono stati arrestati e questa mattina il giudice ha convalidato il fermo.