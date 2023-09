Rissa a colpi di coltello e bottiglie: in due finiscono in Ospedale, per poi essere arrestati

L'ennesima rissa a Piazza del Bacio stavolta è finita, dopo una inchiesta breve, con almeno due responsabili in manette. La Polizia ha arrestato due stranieri ritenuti responsabili del fattacci dove sono stati utilizzati coltelli e vetri di bottiglia. Gli agenti erano riusciti ad intervenire in tempo per evitare il peggio: fermato uno dei violenti - si trata di un 25enne della Guinea, con precedenti penali - che era rimasto ferito da colpi di coltello al volto e alle mani tanto da dover ricorrere alle cure dell'Ospedale di Perugia.

Mentre un altro straniero era riuscito a fuggire in direzione via Canali. Grazie alla descrizione fornita dal rivale e alla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza, gli agenti sono riusciti ad identificarlo come un cittadino tunisino, classe 1990, con precedenti di polizia, che è stato in seguito rintracciato dal personale delle Volanti. Anche il tunisino è stato portato per via di alcune ferite al Pronto soccorso. Una volta curato è stato arrestato per il reato di rissa aggravata e lesioni personali aggravate. Sono in corso ulteriori indagini finalizzate ad identificare gli altri autori della rissa.