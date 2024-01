Rissa a cinghiate in corso Vannucci dopo il lockdown: vietato l'accesso a Perugia ad un giovane, unica eccezione la scuola

“Fonte di potenziale pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica”, sono questi i motivi in base ai quali la Questura di Perugia ha emesso un Daspo urbano a carico di un giovane dopo una notte di follia (l'11 giugno del 2021) in centro storico, culminata in una rissa e nella resistenza agli agenti intervenuti.

Un provvedimento che ha trovato conferma anche nei giudici del Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria che hanno respinto il ricorso del giovane, difeso dall’avvocato Gianni Dionigi.

Il provvedimento del questore di Perugia prevede il divieto “per la durata di anni 1 di accesso ai pubblici esercizi o ai locali di pubblico intrattenimento che insistono in Piazza Italia, Piazza IV Novembre, Piazza della Repubblica, Corso Vannucci e Piazza Danti e nelle via di accesso all’arteria stradale che da Piazza Italia conduce a Piazza Danti, in particolare: Piazza Piccinino, Via del Sole, Via Bartolo (all’imbocco di Piazza Alfani), Via Ritorta, Via dei Priori, Via Bonazzi, Via del Sette, Via Calderini, Via Fani, Via Baldo, Via Del Forte, Corso Indipendenza (tra giardini Carducci e la via Baglioni), Via Baglioni sino a Piazza Matteotti nonché la scalinata che da Via Bonazzi conduce a Piazza Italia”.

Il provvedimento è stato motivato “sull’intervenuto fermo del ricorrente, nella notte del medesimo ..., da parte di una Volante della Polizia per i reati di rissa e lesioni aggravate consumatisi lungo Corso Vannucci in Perugia: tali fatti secondo la Questura facevano ritenere la condotta del ... fonte di potenziale pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica”.

Contro tale decisione il giovane ha proposto ricorso, chiedendo l’annullamento degli atti in quanto “pregiudicherebbe in maniera sproporzionata il ricorrente” specificando anche “l’assenza di precedenti penali”, la frequenza “dell’ultimo anno di scuola superiore nel capoluogo umbro, ove oltretutto lavorano entrambi i genitori e risiede temporaneamente la nonna, allettata presso il locale Ospedale”.

La Polizia, prima dell’udienza del Tar, ha compiuto accertamenti ed è emerso che il giovane “non era stato ammesso all’esame di Stato per mancata frequenza e risultava quindi iscritto alla medesima classe quinta dell’Istituto di Istruzione Superiore ... di Perugia: in conseguenza di ciò l’amministrazione, in data ..., ha revocato il provvedimento impugnato” per consentire la frequenza scolastica, emettendo al contempo “un nuovo foglio di via obbligatorio per un anno, ritenendo attuali le ragioni che avevano indotto la medesima amministrazione ad adottare il precedente provvedimento; però in tale ultima occasione il divieto è stato limitato al solo accesso ai pubblici esercizi o ai locali di pubblico intrattenimento siti nella città di Perugia che insistono in Piazza Italia, Piazza IV Novembre, Piazza della Repubblica, Corso Vannucci e Piazza Danti e nelle via di accesso all’arteria stradale che da Piazza Italia conduce a Piazza Danti”.

Secondo i giudici amministrativi il provvedimento del questore è corretto in quanto “ha ritenuto che la gravità del fatto che ha cagionato il fermo – ovvero una rissa tra una quindicina di ragazzi nel pieno centro di Perugia, non appena la regione Umbria era tornata in zona bianca dopo le note restrizioni alla libertà di circolazione imposte dalla pandemia – potesse far desumere una pericolosità per l’ordine e la sicurezza tale da poter essere fronteggiata con il mero divieto di accesso ai soli pubblici esercizi e locali di pubblico intrattenimento del centro della città (zona nella quale si era verificato l’episodio all’origine del provvedimento), senza necessità di incidere in maniera più intensa sugli interessi personali e familiari del ricorrente, e consentendogli comunque di entrare e circolare liberamente nel territorio comunale”.