Perugia, lite a bottigliate dopo la festa: il questore chiude il locale per 15 giorni

Una rissa a bottigliate tra almeno tre persone, due delle quali sono rimaste ferite, è scoppiata nel fine settimana scorso a Fontivegge. Il gruppetto era uscito da un locale e a far scoppiare il diverbio sarebbe stata la gelosia di uno dei partecipanti e le avance di un altro a una donna.

Nella giornata di oggi la Polizia di Stato di Perugia ha eseguito un decreto del questore con il quale si dispone la chiusura e la sospensione della licenza per un esercizio pubblico, per un periodo di 15 giorni, ai sensi dell’articolo 100 del Testo unico di pubblica sicurezza, laddove si verifichino “tumulti o gravi disordini”, oppure “qualora il locale sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose” o, comunque, se il comportamento costituisca “un pericolo per l’ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini”.

Il provvedimento è stato adottato a seguito della rissa nell'area del Broletto, nella quale erano rimasti coinvolti alcuni avventori. Dalla ricostruzione della Polizia, infatti, la rissa era scoppiata all’interno del locale, per poi proseguire in strada, generando preoccupazione e allarme sociale tra i cittadini.

Già l'anno scorso gli agenti erano intervenuti a seguito di segnalazioni di liti e di situazioni che avevano messo in pericolo la moralità e l’ordine pubblico.

Il reiterarsi degli episodi, il grave allarme sociale suscitato nella collettività e la situazione di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, hanno quindi indotto il Questore di Perugia a disporne l’immediata chiusura per un periodo di 15 giorni.