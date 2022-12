Caffè in cialde e capsule, richiamo del Ministero della Salute per rischio chimico: i prodotti e i lotti interessati

Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo da parte delle case produttrici in via precauzionale di alcuni lotti di cialde e capsule da caffè per presunta contaminazione chimica. In particolare, spiega RaiNews, è stata rilevato un potenziale valore di ocratossina sopra i limiti di legge.

Ecco i prodotti interessati dal richiamo.