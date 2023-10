L'appartamento perde valore a causa delle antenne della telefonia davanti alle finestre: risarcito

Le antenne sul tetto del palazzo violano il regolamento condominiale e fanno fuggire gli acquirenti dell’attico in vendita.

È quanto accertato dal giudice di pace di Perugia che ha condannato Poste italiane a risarcire un condomino del palazzo di via Mario Angeloni, da anni al centro di una lunga vertenza legale nata a seguito dell’installazione delle antenne di telefonia mobile.

I ripetitori erano stati installati durante le festività pasquali di diversi anni fa. Erano spuntati sul tetto del palazzo delle Poste, di fronte alla parte di complesso destinato a uffici e residenze private. I condomini avevano anche denunciato l’installazione e gli effetti, come insonnia e mal di testa, che sarebbero insorti subito dopo. Il processo penale aveva dato loro torto, però.

Un proprietario, l’avvocato Francesco Loreti, ha proseguito la battaglia in quanto in questi anni ha provato a vendere il suo appartamento, ma acquirenti e agenzia immobiliari, affacciandosi alle finestre, hanno tutti mostrato la stessa reazione di fronte alle antenne telefoniche che sorgono di fronte: fuga precipitosa.

Così la decisione di rivolgersi al giudice di pace con la richiesta di risarcimento alle Poste per perdita di valore dell’immobile a causa delle antenne. E il giudice di pace, dopo aver accertato l’installazione in violazione del regolamento condominiale, ha condannato l’azienda a pagare un risarcimento al proprietario dell’immobile. Pagamento non effettuato in quanto contro la sentenza è stato presentato appello, ancora da discutere.