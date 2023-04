Perugia, il derubato non sporge querela: assolti i due accusati di furto e ripresi dalle telecamere

La querela per il furto nel 2018 non era mai stata presentata e oggi, a cinque anni dai fatti, i due imputati per quel furto di materiale di ferramenta, sono stati assolti sulla base della riforma Cartabia in quanto manca il presupposto di procedibilità.

I due imputati, difesi dagli avvocati Aldo Poggioni e Cristina Zinci, erano accusati di furto aggravato “perché al fine di trarne profitto, in concorso tra loro si impossessavano di quattro rotelle metriche laser, del valore economico di 80 euro, nonché di 6 flaconi di olio per auto, del valore di 125 euro, ben esposti in vendita all’interno” di un esercizio commerciale di Corciano.

Il furto era stato scoperto a fine giornata, visto che dagli scaffali mancavano dei prodotti che non risultavano venduti. Allora erano stati visionati i filmati dell’impianto di videosorveglianza e si vedevano i due mentre asportavano prodotti, li caricavano su un’automobile e si allontanavano.

Le telecamere avevano registrato il numero di targa del veicolo e per i Carabinieri erano stato facile risalire alla proprietaria, moglie di uno dei due imputati, anch’essa con precedenti. Dagli approfondimenti era emerso che l’uomo si accompagnava spesso ad un altro straniero.

Il riscontro delle immagini e il riconoscimento tramite le foto segnaletiche incastravano l’uomo e l’amico per il furto in ferramenta.

Nel corso dell’udienza di oggi, però, il giudice ha disposto il non doversi procedere in quanto non c’è la querela da parte del derubato.