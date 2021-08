Ripostiglio in fiamme, intervento dei Vigili del fuoco a Tavernelle

I Vigili del fuoco di Perugia sono intervenuti a Tavernelle per l'incendio in un'abitazione.

L'allareme in sala operativa è scattato intorno alle 10.30, a seguito di una telefonata che segnalava la fuoriuscita di fumo dalle finestre di un appartamento al terzo piano di una palazzina in via Pievaiola, in località Tavernelle.

Sul posto sono state inviate la terza e quarta partenza della sede centrale con 2 automezzi e un’autoscala più la squadra del distaccamento volontario di Castiglione del lago in supporto.

Le fiamme hanno interessato un ripostiglio dell'abitazione e una volta spento l'incendio i Vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza degli ambienti interessati.

Al momento le cause non sono state ancora accertate.