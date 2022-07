RIPARLIAMONE. Fasci del Mercato Coperto. Giunge da un lettore una proposta ragionevole, che tutela e conserva… ma spiega

Fasci del Mercato. Un lettore avanza una proposta ragionevole che tutela, conserva e… spiega. Scrive: “A proposito del dibattito sui fasci littori del mercato coperto, vorrei condividere con l’Inviato Cittadino e quanti lo seguono una semplice proposta”.

Quale, nello specifico?

“Apprezzo quanto già scritto dalla dottoressa Bon Valsassina o dichiarato dal prof. Montanari. In quanto testimonianza storica, non credo che i fasci siano da cancellare, ma vadano ‘soltanto’ coperti, oscurati”.

In che modo?

“Penso che vadano protetti con un dispositivo mobile”.

Una soluzione tecnologica?

“Ritengo che la mia idea abbia il merito di essere semplice, quasi banale… e pure economica”.

Come realizzarla e con chi?

“Con l’aiuto di un architetto o di un esperto di allestimenti [Paolo Ballerani? Ndr] è possibile realizzare una sorta di sipario chiuso”.

Una metafora?

“Probabilmente. Un ‘sipario della storia’, per così dire, che attualmente è calato su una pagina triste del nostro passato recente. Ma sta sempre alle nostre quotidiane scelte riaprire o far sì che resti chiuso”.

Qualche particolare?

“Il mercato coperto tornerà ad essere, dopo anni di chiusura, uno dei luoghi più importanti e frequentati della quotidianità perugina. In posizione enfatica, in prossimità di questo sipario chiuso, si potrebbero dipingere, a caratteri ben visibili, una o due frasi emblematiche, particolarmente istruttive per i frequentatori”.

Ad esempio?

“Penso subito, tra le altre, a queste celebri parole di Primo Levi: ‘Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario… perché ciò che è accaduto può ritornare, le coscienze possono essere sedotte ed oscurate; anche le nostre’”.



“Nulla vieta di aggiungere pannelli con spiegazioni sulla storia del mercato, dei fasci e sui significati dell'allestimento”.