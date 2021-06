Riparata la grave rottura alla rete idrica a Perugia: "Ancora disagi per alcune ore per le famiglie"

E' terminato con successo il lavoro straordinario degli uomini di Umbra Acque a Fontivegge dopo la rottura di una condotta idrica avvenuta nelle prime ore di oggi. Ma i disagi per le famiglie andranno avanti ancora per qualche ora: "Per il ritorno alla normalità in tutti i quartieri coinvolti (Madonna Alta, Ferro di Cavallo, Case Bruciate, la stessa Fontivegge e Santa Lucia) ci vorranno comunque ancora uno o due ore": ha scritto in una nota l'azienda.

Per far fronte all'emergenza e per ridare prima possibile l'acqua alle tante utenze coinvolte "è stato effettuato un collegamento provvisorio". La rottura infatti è stata davvero imponente: "si è trattato di una perdita di 100 litri al secondo su una tubazione che passa in un cunicolo profondo 4 metri sotto la stazione ferroviaria. Domani mattina (21 giugno) inizierà l’intervento di riparazione vero e proprio".