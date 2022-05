Ripara un computer rubato e si ritrova sotto processo per ricettazione

Un colombiano di 34 anni, difeso dall’avvocato Sylvia Piazzoli, un ecuadoregno di 33 anni difesa dall’avvocato Francesca Fioretti, un lituano di 27 anni difeso dall’avvocato Gianmarco Stefanetti e un italiano di 47 anni difeso dall’avvocato Valeria Passeri, sono sotto processo per furto e ricettazione.

Il colombiano è accusato di avere “al fine di procurare un profitto a sé o ad altri” acquistato o ricevuto un “pc portatile marca Apple modello Mac Gook Pro13 provento di furto” avvenuto a Perugia l’8 gennaio del 2017, come da denuncia del proprietario.

Il lituano è accusato di essersi introdotto nell’abitazione e aver rubato il portatile, “due paia di occhiali da sole marca Ray Ban e un orologio da uomo marca Just Cavalli di colore grigio metallizzato”.

L’ecuadoregno avrebbe acquistato dal lituano il pc e “si intrometteva per farlo acquistare” all’italiano, “conoscendone la provenienza delittuosa”.

L’italiano è accusato di ricettazione per aver comperato il computer rubato. Nella sua memoria difensiva, però, sostiene di aver preso il pc solo per ripararlo, pensando che il sudamericano ne fosse anche proprietario. Il computer era poi rimasto in suo possesso perché non più reclamato dallo straniero e lo aveva messo in vendita tramite un portale.