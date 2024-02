Il complice arrestato pochi giorni fa, lei pensava di essere sfuggita alla cattura: latitante in manette

Qualche giorno fa è stato arrestato un latitante che deve scontare condanna in Italia per ricettazione di un computer. Adesso è stata fermata anche la complice che pensava di essere riuscita a sfuggire all'arresto.

La donna, anch'essa rumena, è stata fermata a distanza di tre giorni dal comolice, in esecuzione del mandato di arresto europeo emesso dalla Procura Generale di Perugia. La ventinovenne era già nota alle forze dell’ordine per numerosi reati di furti in abitazioni e danneggiamento, commessi nei territori compresi tra Umbria, in particolare Foligno e Spoleto, e Lazio, a partire dal 2013.

La donna, che utilizzava false generalità, deve scontare una pena di 1 anno e 6 mesi di reclusione perché responsabile nel marzo 2015 del reato di ricettazione, per aver rubato e tentato di vendere un computer portatile di ingente valore.

L’arresto è stato eseguito nella cittadina di Intorsura, in Romania, a seguito di indagini svolte dall’ufficio S.D.I della Procura Generale di Perugia che ha individuato la donna nel comune rumeno dove risiedeva da alcuni anni. Le indagini, svolte in collaborazione con l’Interpol, hanno quindi permesso la localizzazione della ricercata e l’arresto nel distretto di Dolj. La latitante è in attesa di essere estradata verso l’Italia.