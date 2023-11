Rimborsi gonfiati o non dovuti per le lezioni all'Università e gli eventi istituzionali: condannato professore

Rimborsi gonfiati o non dovuti, la Procura contabile dell’Umbria ha citato in giudizio un professore e tre amministrativi dell’Università degli studi di Perugia per danno erariale.

Secondo la Procura regionale l’Università degli Studi di Perugia avrebbe riportato un danno erariale a seguito del pagamento ingiustificato di 19.375,68 euro, pagati a titolo di rimborso spese per missioni non connotate dal necessario fine istituzionale e per retribuzioni di lezioni non effettivamente svolte dal professore.

L’indagine era iniziata dopo che l’invio di una relazione da parte del Responsabile della prevenzione, della corruzione e della trasparenza dell’Università che aveva segnalato, per gli anni 2017 e 2018, “una serie di criticità inerenti alle attività qualificate come missioni dal professore”. Secondo la Procura in varie date del biennio accademico 2017/2018, il docente “era risultato al tempo stesso impegnato in attività di missione, nonché presente altrove in attività di docenza con gli studenti, mentre, in altre date, molte missioni erano risultate prive di adeguata rendicontazione e di attestazione della effettiva partecipazione all’evento, nonché di relazione delle attività svolte (né, ancor prima, era stato dimostrato il loro carattere istituzionale)”.

Le tre impiegate amministrative sarebbero state chiamate in giudizio per non aver vigilato sugli ordinativi di pagamento relativi alle missioni, non avendo verificato le autocertificazioni e i documenti fiscali o di altro tipo consegnati dal docente, senza rintracciare alcuna relazione o il collegamento istituzionale della trasferta con l’attività universitaria.

La Procura ha “ravvisato indebite percezioni ulteriori rispetto a quelle correlate alle missioni e riferite alle retribuzioni percepite per le lezioni asseritamente rese dal docente talora anche nei periodi di missione, ma il cui svolgimento non è risultato supportato da effettivi riscontri (in alcuni casi per assenza di adeguata documentazione giustificativa trattandosi di lezione svolta fuori dalla sede istituzionale, mentre in altri casi in quanto le lezioni risultavano svolte da docenti diversi dal convenuto)”.

Il docente, difeso dall’avvocato Alessandra Lorusso, si è difeso sostenendo che “nel biennio 2017/2018 egli avrebbe addirittura svolto più ore di insegnamento di quelle previste (320 invece che 120 per anno accademico), tra cui soltanto poche lezioni erano state svolte in collaborazione” e ha affermato di aver sempre regolarmente predisposto una relazione annuale delle attività svolte e delle sue missioni.

La prima dipendente amministrativa, difesa dall’avvocato Giulia Migliorini, “ha evidenziato l’insussistenza di addebiti a suo carico, considerato che si limitava ad apporre la propria firma elettronica dopo aver sommariamente verificato la correttezza del istruttoria svolta dalla collaboratrice …” e ha “confermato che le missioni del docente non erano soggette ad alcuna autorizzazione in base al regolamento universitario” chiarendo che “pertanto, non spettava a lei sindacare il merito delle scelte operate dal professore riguardo alle sue missioni”.

La seconda dipendente, difesa dall’avvocato Alessandro Formica, “ha confermato di essere stata in carica dal 1° marzo al dicembre 2018 e ha evidenziato che, pur non potendo sindacare le valutazioni inerenti al merito delle missioni, aveva comunque inviato nel 2019 al professore ..., una email contenente le linee guida per lo svolgimento delle missioni, tanto da aver instaurato col medesimo un rapporto conflittuale”.

L’ultima dipendente, difesa dall’avvocato Domenico Accica, ha evidenziato “che i suoi compiti erano meramente tecnici ed esecutivi (in quanto non spettava a lei controllare e vistare le missioni, ma soltanto curare l istruttoria, raccogliendo i documenti ed inserendoli nel sistema informatico), tanto da non essere mai incorsa in sanzioni disciplinari per il suo operato”, a differenza del docente e delle due colleghe.

La Corte dei conti ha accolto parzialmente le richieste della Procura e condannato il professore “a titolo di dolo” a risarcire 10.247,52 euro, le prime due dipendenti al pagamento, rispettivamente di 920,93 e di 306,97 euro a “titolo di colpa grave”, rigettando la domanda nei confronti dell’ultima impiegata, con il proscioglimento dalle accuse.