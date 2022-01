"Asfalto in perfette condizioni", la relazione dela Polstrada "scagiona" due dipendenti Anas

Assolti perché il fatto non sussiste. Il giudice per l’udienza preliminare Valerio D’Andria, dopo sei anni, ha riconosciuto che i due dipendenti dell’Anas non hanno certificato il falso sullo stato dell’asfalto a seguito di un incidente avvenuto nel 2016.

I due, un capo cantiere difeso dall’avvocato Massimiliano Sirchi e un capo nucleo difeso dall’avvocato Giulio Liscio, erano accusati di falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, perché “entrambi incaricati di pubblico servizio, formavano un atto falso fidefacente fino a querela di falso” in relazione ad un incidente stradale avvenuto lungo la strada Centrale Umbra.

Nel documento viene attestato che “l’asfalto sulla strada statale Centra Umbra al chilometro 9+500 presentava ‘venature’ e che il tratto si presentava ‘privo di anomalie, in quanto presenti mere retinature peraltro non a rilievo”.

Falsa perizia sull'asfalto per coprire le colpe dell'incidente: due dipendenti Anas sotto processo

Una donna, alla guida di un motociclo, era caduta percorrendo quel tratto e si era costituita parte civile tramite l’avvocato Saschia Soli, ha riportato gravi lesioni con postumi permanenti ritenendo che lo stato pessimo dell’asfalto fosse la causa della perdita di controllo del mezzo e della caduta.

Il giudice ha ritenuto, però, che la relazione dei due tecnici, tra l’altro ad uso interno e non atto fidefacente, sarebbe stata corretta, anche alla luce della relazione di servizio redatta da una pattuglia della Polizia stradale giunta sul posto pochi minuti dopo il sinistro. Per gli agenti l’asfalto non era rovinato e non presentava dossi o avvallamenti.

Le relazione tecnica presentata dalla parte offesa, con i “rilievi fotografici sul tratto di strada ove si è verificato il sinistro”, non è stata ritenuta valida in quanto le fotografie sarebbe state scattate cinque anni dopo i fatti o prese da Google street view.