Rifiuti nel centro di Bagnaia, la Gesenu cancella il degrado e le polemiche, la soddisfazione del consigliere comunale Mencaglia (Fdi)

Il consigliere di Fratelli d'Italia Riccardo Mencaglia ha espresso soddisfazione per il tempestivo ed efficace intervento effettuato dalla polizia ambientale di Gesenu che nella giornata di sabato ha provveduto a ripristinare il decoro del centro storico di Bagnaia dopo che erano stati abbandonati numerosi ed errati conferimenti di rifiuti. "Dopo un celere sopralluogo - sottolinea il consigliere - gli operatori hanno immediatamente riportato il decoro dell'area e provveduto ad individuare il trasgressore, cui verrà comminata la relativa sanzione. Intendo quindi ringraziare il personale intervenuto per la professionalità dimostrata e per l'attenzione al territorio cittadino".