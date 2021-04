Smonta la cucina e getta i pannelli in un fosso a Casaglia, l'ira sui social per il gesto incivile

L'episodio in via dei Lillà alla periferia di Perugia. Subito segnalato alla Gesenu

Pannelli di truciolato gettati in un fosso lungo via dei Lillà a Casaglia. Pannelli che componevano una cucina che qualcuno ha pensato bene di smaltire nel modo più barbaro: gettandoli in un fosso alla prima periferia cittadina.

Il gesto incivile è stato subito segnalato alla Gesenu, ma anche pubblicato sui social. Un post con foto che ha generato subito rabbia, delusione e una lunga serie di commenti negativi.

